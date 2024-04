UN-Standort Eckpunkte für Vereinbarung zum Bonn-Berlin-Gesetz stehen

Heute haben noch sechs von 14 Ministerien ihren ersten Dienstsitz in Bonn. Die Bundesministerien, deren erster Dienstsitz Berlin ist, haben in Bonn einen zweiten Sitz. Noch gut ein Drittel der ministeriellen Arbeitsplätze befindet sich in Bonn. In der Vergangenheit gab es immer wieder Diskussionen um einen Komplettumzug nach Berlin. Nach Ansicht von Oberbürgermeisterin Dörner hat „die Frage der räumlichen Trennung zwischen den Ministerien an Brisanz verloren“, vor allem dank der Digitalisierung.