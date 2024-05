Grünen-Forderung Ebling verweist auf hohe Hürden für AfD-Verbot

Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Landtag in Mainz, Pia Schellhammer, hatte nach den Angriffen auf Politiker im Wahlkampf am Dienstag ein bundesweites AfD-Verbot gefordert. Die zunehmende Gewalt im Wahlkampf sei das Ergebnis einer fatalen Verrohung des politischen Diskurses, sagte sie in ihrer Funktion als Mitglied des erweiterten Parteivorstands.