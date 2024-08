Waffenrecht Ebling unterstützt Faesers Pläne zum Umgang mit Messern

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling hält die Pläne von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD) für richtig, die Regeln für den Umgang mit Messern in der Öffentlichkeit zu verschärfen. „Eine Verschärfung der geltenden Regelungen ist sinnvoll. Ich unterstütze das Vorhaben ausdrücklich“, sagte Ebling der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Für Waffen- oder Messerverbotszonen in Rheinland-Pfalz sieht er jedoch keine Notwendigkeit.