Ebling und Feldmann sprechen über 365-Euro-Ticket

Die beiden Oberbürgermeister der Städte Mainz, Michael Ebling (l) und Frankfurt am Main, Peter Feldmann. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild.

Mainz Die Städte Mainz und Frankfurt wollen gemeinsam ein 365-Euro-Ticket für Bahn- und Busfahrer im Rhein-Main-Gebiet auf den Weg bringen. Die beiden Oberbürgermeister Michael Ebling und Peter Feldmann (beide SPD) trafen sich in dieser Woche zu einem Gespräch, um ihre jeweiligen Initiativen abzustimmen, wie die Stadt Mainz am Freitag mitteilte.

Im Oktober schlug Ebling seinen Kollegen in Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt und weiteren Städten im Rhein-Main-Gebiet die Einführung eines 365-Euro-Tickets für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vor. „Die Zeit ist reif für ein 365-Euro-Ticket als eine konkrete Vision zur Stärkung und Bezahlbarkeit des ÖPNV im Wirtschafts- und Lebensraum Rhein-Main“, hieß es in einem Brief Eblings.