Regierung Ebling stellt Entwurf für neues Polizeigesetz vor

Die Polizei soll Bodycams auch bei Einsätzen in Wohnungen benutzen und früher einschalten dürfen. Bei diesem sogenannten Prerecording könne auch die Entstehung einer Gefahrensituation mit dokumentiert werden, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Dienstag in Mainz bei der Vorstellung des Entwurfs für ein neues Polizeigesetz in Rheinland-Pfalz. Das Kabinett hatte der Novelle zuvor zugestimmt. Elektronische Fußfesseln für als gefährlich eingeschätzte Menschen sollen demnach künftig auch bei häuslicher Gewalt eingesetzt werden dürfen, wenn ein Näherungsverbot nicht zum Erfolg geführt hat.