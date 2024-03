Innenminister Ebling: Standort Rheinland-Pfalz in USA hochgeschätzt

In den Gesprächen sei auch die Drehscheibenfunktion von Rheinland-Pfalz gewürdigt worden, etwa mit mehr stationierten Soldaten und der Ausbildung ukrainischer Soldaten. Ebling verwies auch auf das Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in der Pfalz am Dienstag. Der Schwerpunkt seiner Reise lag auf mehreren Terminen im US-Verteidigungsministerium, dem Pentagon. Zudem habe es Gespräche im US-Außenministerium und im Kongress gegeben.