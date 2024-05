Extremismus Ebling lobt nach Feier mit rechter Musik Zivilcourage

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling hat nach dem Polizeieinsatz in Kröv (Landkreis Bernkastel-Wittlich) wegen rechter Musik die Zivilcourage der Zeugen gelobt. „Es zeugt von Zivilcourage, wenn Nachbarn nicht weghören“, teilte der SPD-Politiker am Montag mit. „Wir brauchen diese wachsame Gesellschaft, die handelt, sobald rechtsextremistische Töne und Parolen erklingen.“ Nur so könnten Polizei und Staat eingreifen und Strafverfahren einleiten.