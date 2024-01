Polizeiausstattung Ebling für Einsatz von Bodycams in Wohnungen

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling hält die Ausweitung der Nutzung von Bodycams bei Polizeieinsätzen in Wohnungen für sinnvoll. „Ich bin sehr dafür, dass wir neue sich technisch bietende Möglichkeiten - zum Beispiel auch den Einsatz in Wohnungen - künftig ermöglichen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Mainz. Dies sei aber nur ein Punkt in der geplanten Novellierung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes, die er in wenigen Wochen vorstellen werde. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und die oppositionelle CDU-Fraktion sind ebenfalls für den Einsatz von Bodycams in Wohnungen. Kritik kommt vom Deutschen Anwaltverein.