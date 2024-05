Versicherungen Ebling: Elementarschaden-Pflichtversicherung für Eigentümer

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) befürwortet eine Elementarschaden-Pflichtversicherung für Hauseigentümer. Angesichts der jüngsten verheerenden Hochwasserschäden in Teilen von Rheinland-Pfalz lebt die Diskussion um eine derartige Versicherung wieder auf. Auch Rheinland-Pfalz will sich laut dem SWR bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in knapp vier Wochen dafür aussprechen.