Flutkatastrophe Ebling: Einwohnerzahl an der Ahr steigt wieder

Der Wiederaufbau des Ahrtals hat nach Einschätzung des zuständigen Innenministers Michael Ebling rund zweieinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe an Fahrt aufgenommen. „Die Einwohnerzahlen steigen wieder“, berichtete der SPD-Politiker am Dienstag in Mainz nach der Sitzung des rheinland-pfälzischen Kabinetts. Und die Immobilienwerte bewegten sich auf dem Wert von vor der Flutkatastrophe. Dies sei beides auch der Zuversicht von außen zuzuschreiben, „dass das Ahrtal mindestens wieder da hinkommt, wo es schon mal war“. In Bad Neuenahr/Ahrweiler hätten vor der Flut 29 309 Menschen ihren Hauptwohnsitz gehabt, inzwischen seien es wieder 28 220 - 4,6 Prozent mehr als im Mai 2022.