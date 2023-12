Polizei Ebling: Bewerberzahlen bei der Polizei gehen zurück

Klar ist, die rheinland-pfälzische Polizei wird in den kommenden Jahren einiges an neuem Personal benötigen. Nach früheren Angaben des Innenministeriums werden in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich rund 1800 Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei und mehr als 660 der Kriminalpolizei in den Ruhestand versetzt. Bei dieser Prognose sind unvorhergesehene Abgänge noch nicht berücksichtigt etwa wegen Dienstunfähigkeit, Entlassungen oder Todesfällen.