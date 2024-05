Katastrophenschutz Ebling besucht Baustelle des neuen Lagezentrums

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling besucht am Donnerstag (11.45 Uhr) die Baustelle des geplanten Lagezentrums für Bevölkerungsschutz in Koblenz. Der SPD-Politiker wolle sich zusammen mit dem Präsidenten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, über die Abläufe in den Stabsräumen informieren, teilte das Ministerium mit. Ebling und Tiesler unterzeichnen zudem eine Kooperationsvereinbarung.