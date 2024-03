Landtag Ebling: Bekämpfung von Rechtsextremismus notwendiger denn je

Innenminister Michael Ebling (SPD) warnt vor einer zunehmenden Aggression in der politischen Auseinandersetzung gerade im digitalen Raum. Es bleibe immer öfter nicht mehr bei Worten, sagte der Innenminister am Donnerstag im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz. Gerade die politisch rechts motivierten Gewalttaten nähmen zu.