E-Scooter prallt in Worms mit Auto zusammen: Ein Verletzter

Worms Beim Zusammenstoß eines E-Scooters mit einem Auto ist in Worms ein 30 Jahre alter Mann verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, prallten Auto und E-Scooter aus zunächst nicht geklärtem Grund an einer Kreuzung zusammen.

