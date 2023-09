Verkehr E-Scooter-Fahrer mit Haftbefehl und unter Drogen unterwegs

Neustadt/Weinstraße · Mit offenem Haftbefehl und unter Drogeneinfluss ist ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer in eine Verkehrskontrolle geraten. Er war am Freitagabend in Neustadt/Weinstraße unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen einer offenen Geldstrafe vorlag, wie die Polizei mitteilte.

15.09.2023, 21:58 Uhr

Die Polizei sichert einen Einsatzort. Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Die Strafe beglich der 21-Jährige und konnte so einem Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt entgehen. Während der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit kam es jedoch zu Auffälligkeiten, die auf einen Dorgeneinfluss schließen ließen. Ein Vortest reagierte positiv auf die Substanz THC, weshalb dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Laut Mitteilung fiel der 21-Jährige bereits das dritte Mal innerhalb der letzten beiden Jahre wegen einer solchen Trunkenheitsfahrt auf. Auf ihn kommen nun ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert. © dpa-infocom, dpa:230915-99-211941/2

(dpa)