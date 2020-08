E-Auto-Prämie: Weniger als drei von vier Anträgen genehmigt

Berlin/Mainz Mehr als jeder vierte Antrag auf die Kaufprämie für Autos mit Elektro-Antrieb ist bisher nicht genehmigt worden. Rheinland-Pfalz nimmt im bundesweiten Vergleich der Quote einen Platz im Mittelfeld ein.

Schlusslicht ist das Saarland mit 70 Prozent, am höchsten lag die Quote in Berlin und Nordrhein-Westfalen mit 76 Prozent. In Rheinland-Pfalz beträgt die Quote 72 Prozent. Gründe dafür sind in der Antwort nicht genannt. In Rheinland-Pfalz wurden demnach 10 231 Anträge gestellt zum Kauf eines Elektroautos, eines Brennstoffzellenfahrzeugs oder eines Hybridfahrzeugs, das von einem Verbrennungsmotor oder von Strom angetrieben wird.