E-Akte bei Fachgerichten noch nicht angekommen

Eine Hauptakte wird während einer Pressekonferenz nach der Einführung der elektronischen Akte aufgerufen. Foto: Sebastian Gollnow/Archivbild.

Koblenz/Mainz Die Einführung der elektronischen Akte in der rheinland-pfälzischen Justiz macht Fortschritte, ist bei den Verwaltungs-, Finanz-, Sozial- und Arbeitsgerichten aber noch nicht angekommen. „Wir wollen jetzt möglichst bald mit einem Senat in den Probelauf gehen, parallel E- und Papier-Akte“, kündigte der Präsident des Oberverwaltungsgerichts (OVG), Lars Brocker, in einem Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz an.

Einen Termin gebe es aber noch nicht. „Wir haben das bei uns im Haus aber hoch aufgehängt.“ Die E-Akte soll Verfahren und Abläufe beschleunigen.