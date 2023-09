Wetter DWD: Gewitter und Starkregen ab Donnerstagmittag

Am Freitag gebe es im Westen vermehrt aufkommende Schauer, vor allem in der Eifel bestehe dann auch eine geringe Gewittergefahr, teilte der DWD weiter mit. Im Osten bleibe es dagegen meist trocken. Die Thermometer zeigt demnach Höchstwerte von 20 Grad im Flachland und 15 Grad in Hochlagen an. Der Wind sei überwiegend mäßig.