Wetter DWD: Frühjahr war regenreich und deutlich zu warm

Das Frühjahr in Rheinland-Pfalz ist in diesem Jahr sehr regenreich und deutlich zu warm gewesen. Die Mitteltemperatur lag mit 10,8 Grad Celsius deutlich über dem langjährigen Mittelwert von 8,1 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Auch die Niederschlagsmenge lag mit 285 Litern pro Quadratmeter weit über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 (191 Liter pro Quadratmeter). Im Pfälzer Wald fielen sogar über 400 Liter pro Quadratmeter.