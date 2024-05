Wetter DWD: Frühjahr war extrem regnerisch und deutlich zu warm

Das Frühjahr im Saarland ist in diesem Jahr extrem regenreich und deutlich wärmer als sonst gewesen. Die Mitteltemperatur lag mit 11 Grad Celsius deutlich über dem langjährigen Mittelwert von 8,4 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Auch die Niederschlagsmenge war mit 396 Litern pro Quadratmeter außergewöhnlich hoch - weit über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 (222 Liter pro Quadratmeter). Damit war es das mit großem Abstand regenreichste Bundesland Deutschlands. Das Frühjahr dürfte in diesem Jahr nach 1983 das zweitnasseste seit Beginn der Aufzeichnungen im Bundesland werden.