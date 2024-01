Wetter DWD: Auch am Donnerstag noch Schnee und Glätte

Mainz/Saarbrücken · In Rheinland-Pfalz und im Saarland werden noch bis zum Donnerstagvormittag viel Schnee und auch Glätte erwartet. Es sei weiterhin mit größeren Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst in seinem Warnlagebericht am Mittwochabend mit.

17.01.2024 , 22:32 Uhr

Ein Räumfahrzeug fährt über eine vereiste Straße in Mogendorf im Westerwald. Foto: Thomas Frey/dpa

Für Donnerstagmittag prognostizierte er eine Wetterberuhigung. Für den Zeitraum seit Mittwochmorgen bis Donnerstagmorgen werden etwa nördlich der Linie Bitburg-Koblenz „markante bis unwetterartige Schneemengen“ von 15 bis 35 Zentimetern binnen 24 Stunden erwartet - und gebietsweise auch länger anhaltender kräftiger gefrierender Regen. © dpa-infocom, dpa:240117-99-653166/2

(dpa)