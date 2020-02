Dutzende ambulante Behandlungen wegen Computersucht in Mainz

Klaus Wölfling, Leiter der Psychologischen Ambulanz für Spielsucht in Mainz. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild.

Mainz Dutzende Menschen wenden sich jedes Jahr wegen einer Computer- oder Internetsucht an die Ambulanz für Spielsucht der Universitätsmedizin in Mainz. Im Schnitt würden 50 bis 70 Menschen behandelt, sagte Klaus Wölfling, psychologischer Leiter der Einrichtung.

Die Einrichtung in Mainz besteht seit 2008. Sie war laut Gesundheitsministerium die erste derartige Ambulanz in Rheinland-Pfalz. Im Bereich medizinische Rehabilitation gebe es landesweit vier stationäre Einrichtungen. Diese seien in Daun (Vulkaneifel), Bad Neuenahr-Ahrweiler, Eußerthal (Kreis Südliche Weinstraße) und Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis).