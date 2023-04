Schleuserkriminalität Durchsuchungen bei mutmaßlichen Schleusern: Zwei Festnahmen

Mehr als 200 Bundespolizisten und mehrere Staatsanwälte seien am Donnerstag an den Durchsuchungen in insgesamt 91 Objekten beteiligt gewesen. Sie fanden den Angaben zufolge in Hessen (Frankfurt am Main, Neu-Isenburg, Wiesbaden, Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis), Nordrhein-Westfalen (Solingen), Rheinland-Pfalz (Pirmasens, Zweibrücken, Landkreis Südliche Weinstraße) und in Saarbrücken statt.