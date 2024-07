Wettervorhersage Durchmischtes Wetter am Wochenende

Demnach bilden sich am Samstag einige Wolken, worauf stellenweise schauerartiger Regen und teils starke Gewitter auftreten können. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad, in höheren Lagen um 19 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es dagegen nur gering bewölkt und trocken. Es kühlt auf Werte zwischen 12 und 6 Grad ab.