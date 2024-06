Freizeit Durchfallquote bei Jägerprüfungen sinkt

Das Interesse an einer Ausbildung zur Jägerin und zum Jäger ist ungebremst hoch. 22 248 Männer und Frauen sind bundesweit im Jahr 2023 zur staatlichen Jägerprüfung angetreten, wie der Deutsche Jagdverband (DJV) am Freitag zum Start des Bundesjägertags in Mainz mitteilte. Das sei der zweithöchste Wert seit Gründung des Dachverbands vor 75 Jahren und eine doppelt so hohe Zahl wie vor zehn Jahren.