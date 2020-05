Dunkler Materie auf der Spur: Neuer Teilchenbeschleuniger

Mainz Ein neuer Hochleistungs-Teilchenbeschleuniger soll die Forschung zur Teilchenphysik an der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität (JGU) voranbringen. Ab dem Jahr 2023 soll mit der komplexen unterirdischen Anlage mehr über die Eigenschaften und Wechselwirkungen der kleinsten Bausteine von Materie wie etwa Elektronen herausgefunden werden.

MESA steht für Mainz Energy-Recovering Superconducting Accelerator - also ein Energie zurückgewinnender, supraleitender Beschleuniger. Er wird Teil des neuen Centrums für fundamentale Physik und des Exzellenzclusters „Prisma+“ an der JGU. In direkter Nachbarschaft befindet sich der 1979 an den Start gegangene und mehrfach ausgebaute Teilchenbeschleuniger MAMI (Mainzer Mikrotron). Mit dem neuen MESA soll nach Angaben des Instituts für Kernphysik künftig eine rund tausendfach stärkere Intensität an Elektronen erzeugt werden können.