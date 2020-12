Düsseldorf und Saarbrücken im Champions-League-Halbfinale

Timo Boll (l) von Borussia Düsseldorf beim Match gegen Diogo Carvalho von Sporting Lissabon. Foto: Marius Becker/dpa

Düsseldorf Gleich zwei deutsche Teams haben in Düsseldorf das Halbfinale der Tischtennis-Champions-League erreicht. Gastgeber Borussia Düsseldorf siegte am Dienstag in seinem Viertelfinale mit 3:1 gegen den portugiesischen Meister Sporting Lissabon und trifft nun am Donnerstag in der Runde der letzten Vier auf UMMC Jekaterinburg aus Russland.

Rekord-Europameister Boll gewann dabei das erste Einzel gegen den Nigerianer Bode Abiodun in 3:1 Sätzen und holte auch den dritten Punkt gegen Diogo Carvalho (3:1).

Der deutsche Meister 1. FC Saarbrücken schlug den französischen Club GV Hennebont am späten Abend nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Im entscheidenden fünften Einzel besiegte der Weltranglisten-16. Patrick Franziska den Ex-Düsseldorfer Omar Assar mit 3:2.