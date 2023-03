Tischtennis Düsseldorf gewinnt Final-Hinspiel der Champions League

Saarbrücken · Borussia Düsseldorf darf auf den Triumph in der Champions League hoffen. Die Rheinländer gewannen am Freitagabend auch ohne ihren verletzten Altstar Timo Boll das Final-Hinspiel beim Bundesligarivalen 1. FC Saarbrücken mit 3:2. Das Rückspiel findet am kommenden Montag in Düsseldorf statt.

31.03.2023, 22:18 Uhr

Dang Qiu aus Deutschland in Aktion. Foto: Jiang Hongjing/Xinhua/dpa/Archivbild

Vor rund 1600 Zuschauern fiel die Entscheidung erst im abschließenden Duell zwischen den beiden Team-Europameistern Patrick Franziska (Saarbrücken) und Dang Qiu. In einem dramatischen Match behielt der Düsseldorfer, der im Vorjahr auch Einzel-Europameister geworden war, mit 3:1 die Oberhand und bescherte seinem Team damit den Sieg. © dpa-infocom, dpa:230331-99-167238/2

(dpa)