Dürkheimer Wurstmarkt wegen Corona abgesagt

Bad Dürkheim Der Dürkheimer Wurstmarkt als großes pfälzisches Volksfest fällt wegen der Corona-Pandemie aus. „Natürlich blutet uns das Herz, aber die Gesundheit der Menschen geht vor“, sagte der Bad Dürkheimer Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) nach einem Stadtratsbeschluss vom Dienstagabend.

Was genau am 12. September geboten werde, solle später noch bekanntgegeben werden. Der Wurstmarkt in Bad Dürkheim gilt als größtes Weinfest der Welt. Es verteilt sich in Nicht-Corona-Zeiten traditionell über zwei Wochenenden im September und zieht mehr als 600 000 Gäste an.