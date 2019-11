Duell um CDU-Spitzenkandidatur sorgt für Wirbel

Marlon Bröhr (CDU). Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Mainz Das Duell um die CDU-Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz sorgt wenige Tage vor dem Parteitag in Neustadt/Weinstraße für Aufregung in der Union. Der Landtagsabgeordnete Alexander Licht kritisierte in einem Brief an den Rhein-Hunsrück-Landrat Marlon Bröhr dessen Kandidatur scharf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die „Rhein-Zeitung“ hatte zuvor darüber berichtet. Demnach bemängelt Licht, Bröhr richte wider besseren Wissens „mehr Schaden als Nutzen“ an. Licht war am Montag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Der designierte Generalsekretär der CDU, Gerd Schreiner, bestätigte die Existenz des Briefes am Montag in Mainz und sagte, die CDU sei eine lebendige Partei. Er wünsche sich aber, dass Parteimitglieder persönlich miteinander redeten.