DTM-Pilot Timo Glock: Charity-Aktion für krebskranken Jungen

Berlin DTM-Pilot Timo Glock hat für den krebskranken Oscar eine Charity-Aktion ins Leben gerufen. Über das Auktions-Portal „United Charity“ versteigert der ehemalige Formel 1-Fahrer ein Fan-Paket, zu dem unter anderem ein Original-Rennanzug sowie ein signiertes Helm-Visier gehören.

Oscar leide an einer sehr aggressiven Krebsart, die lediglich in Barcelona therapiert werden könne und rund 200 000 Euro koste, sagt Glock in einem YouTube-Video.