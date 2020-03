Kostenpflichtiger Inhalt: Krankenhäuser an der Grenze unter Druck : Forbacher Krankenhaus stockt Betten für Corona-Patienten auf

Die Grenzstädte in Lothringen bereiten sich auf weitere Corona-Patienten vor. Symbolbild:dpa. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Solidarität zwischen den Gesundheitseinrichtungen in Saargemünd. Luxemburg bereitet sich auf starken Anstieg der Fälle.

In den Krankenhäusern an der Grenze wird der Betrieb jeden Tag aufs Neue umstrukturiert. Wie zum Beispiel im Krankenhaus Marie-Madeleine in Forbach. Dort werden zurzeit 50 Corona-Patienten behandelt. Wie die Tageszeitung „Républicain Lorrain“ berichtet, sollen nun 20 weitere Betten für dieses Station frei gehalten werden. Durch eine tägliche Umgestaltung der Betten zwischen den verschiedenen Stationen gelingt es dem Krankenhaus, alle Patienten zu unterbringen. Verschiebbare Eingriffe wurden abgesagt, aber die Notaufnahme kann sowohl die Corona-Erkrankten als auch die üblichen Notfälle aufnehmen, sagte Krankenhauschefin Isabelle Caillet gegenüber dem Républicain Lorrain. Besuche seien allerdings verboten. Zutritt haben nur die Patienten selbst, das Pflegepersonal sowie eine Begleitperson pro minderjährigen Patient und schwangere Frauen, die zur Entbindung kommen. Seit Ausbruch der Epidemie sind in Forbach 4 Menschen an den Folgen einer Coronainfektion gestorben.

In Saargemünd werden die Patienten im Robert-Pax-Krankenhaus behandelt. Um für die nächsten Tagen oder Wochen mehr Kapazitäten für Corona-Patienten zu verschaffen, haben nun die Klinik in Sarralbe sowie das Rehazentrum Hohberg ebenso programmierte Eingriffe abgesagt beziehungsweise gesunde Reha-Patiente frühzeitig nach Hause geschickt. So sollen Betten für Patienten frei werden, die nicht an Corona erkrankt sind.

Nachdem sich viele Menschen nicht strikt an die in Frankreich geltende Ausgangssperre gehalten hatten, hat die Präfektur im Département Moselle die Modalitäten erneut ins Detail präzisiert. Demnach sind auch Spaziergänge im Wald untersagt. Auch wer ein Grundstück im Wald besitzt, darf bisher keine Arbeiten dort durchführen oder Holz abholen. Sollte zum Beispiel einen Baum dringend gefällt werden, soll sich der Grundstückeigentümer bei der Forstbehörde melden, die dann diese Arbeiten übernehmen wird. Davon ausgenommen sind die Arbeiten in der Landwirtschaft, die als systemrelevant gelten und weiterhin erlaubt sind.