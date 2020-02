„Druck auf dem Kessel“: Kaiserslautern im Derby gefordert

Kaiserslauterns Trainer Boris Schommers am Spielfeldrand. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern Nach turbulenten Tagen rund um die Freistellung von Vereinsikone Gerry Ehrmann rückt das sportliche Geschehen beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern wieder in den Mittelpunkt. Im Derby beim Erzrivalen Waldhof Mannheim wollen die Pfälzer am Samstag (14.00 Uhr) einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf machen und das aufgewühlte Fanlager wieder besänftigen.

„Es wäre für alle FCK-Fans die größte Genugtuung, das Spiel zu gewinnen und für die Waldhof-Fans die größte Demütigung. Es interessiert in einem Derby nicht, wer in der Tabelle jetzt oben oder unten steht“, sagte Trainer Boris Schommers am Donnerstag.