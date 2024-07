Krankheiten Drohnen und ein langer Zaun gegen Afrikanische Schweinepest

Entlang der Bahnstrecke nahe der Bundesstraße 9 am Rhein südlich von Mainz voraussichtlich etwa von Nackenheim bis nach Guntersblum soll demnächst ein rund 30 Kilometer langer Elektrozaun aufgestellt werden. Er soll verhindern, dass die Afrikanische Schweinepest in andere Regionen getragen wird. Über weitere Zäune wird nach Angaben der Kreisverwaltung Mainz-Bingen nachgedacht, etwa entlang der Autobahn 63. Der Kreis Mainz-Bingen forderte außerdem dazu auf, in Rheinnähe zwischen Oppenheim und Guntersblum keine touristischen Aktionen und Festivitäten durchzuführen - die großen Weinfeste in dortigen Kommunen sind aber explizit nicht gemeint.