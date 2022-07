Agrar : Drohnen sollen im Weinberg Schädlinge bekämpfen

Klüsserath Der Einsatz von Drohnen für den Rebschutz kommt langsam voran. Seit diesem Jahr werden die Spritzmittel gegen Pilzbefall an Mosel, Saar und Ahr auf einer Fläche von 45 Hektar mit diesem Hilfsmittel ausgebracht - bei Weinbausteillagen in Rheinland-Pfalz auf insgesamt 5200 Hektar.

Weinbauministerin Daniela Schmitt (FDP) informierte sich am Freitag auf dem Schlossgut Liebieg in Klüsserath an der Mosel über die bisher gemachten Erfahrungen.