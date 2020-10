Drohnen gefährlich nahe an Ramstein Air Base

Ramstein Unbekannte haben zwei Drohnen gefährlich nahe im Bereich der Ramstein Air Base im Kreis Kaiserslautern aufsteigen lassen. Zeugen hatten das Manöver am vergangenen Freitag beobachtet, wie die Polizei am Montag mitteilte.

In sechs Fällen konnten die Piloten der Flugobjekte ermittelt werden. Lediglich drei der festgestellten Drohnenflüge stellten keinen Verstoß gegen die Luftverkehrsordnung dar. Laut Polizeipräsidium Westpfalz wurden in 18 Fällen Wohngrundstücke überflogen. In vier Fällen waren die Flugobjekte im Bereich militärischer Anlagen unterwegs, drei weitere im Bereich des US-Militärflughafens in Ramstein. Zwei Vorfälle mit Drohnen wurden zudem im Bereich der Autobahn 6 und eines Naturschutzgebietes registriert.