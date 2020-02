Drohne überwacht erstmals Fastnachtsumzug in Ludwigshafen

Ludwigshafen Der Fastnachtsumzug der rheinischen Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen wird in diesem Jahr erstmals von einer Drohne überwacht. Der offene Kameraeinsatz führe zu einer deeskalierenden Wirkung in Konfliktsituationen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Die Videoaufnahmen sollen zudem bei Verstößen als Beweismittel genutzt werden. Einzelne Beamte sollen den Angaben zufolge auch Bodycams tragen und diese unter bestimmten Voraussetzungen verwenden. Während des Umzugs weisen Schilder in der Innenstadt von Ludwigshafen auf die Videoüberwachung hin.