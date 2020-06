Drohbrief an Kommunalpolitiker: Ex-Parteimitglied verdächtig

Koblenz Nach einem Drohbrief an vier Kommunalpolitiker der Partei Die Linke in Landau haben die Ermittler ein ehemaliges Parteimitglied als Tatverdächtigen ausgemacht. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mit.

