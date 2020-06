Droh-Mail an Kommunalpolitiker: Urheber weiter unbekannt

Die beleuchtete Tastatur eines Laptops spiegelt sich im Bildschirm. Foto: Silas Stein/dpa/Illustration

Wiesbaden/Mainz Nach der Droh-Mail an einen Mainzer Kommunalpolitiker von einem vorgetäuschten Account der hessischen Polizei ist der Absender noch unbekannt. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Urhebers der E-Mail liefen, erklärte eine Sprecherin des hessischen Landeskriminalamtes (LKA) am Dienstag in Wiesbaden.

Das Mainzer Stadtratsmitglieds Maurice Conrad hatte bei Twitter eine E-Mail veröffentlicht, die er am Sonntag von einem Absender mit dem Account @polizei.hessen.de erhalten hatte. Darin steht unter anderem: „Ich empfehle im Übrigen das allabendliche Gebet, dass wir 2 uns niemals über den Weg laufen. Wäre gesünder.“