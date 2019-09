Drogenscanner künftig für alle Gefängnisse

Wittlich/Mainz Der Einsatz von Drogenscannern wird auf alle Gefängnisse in Rheinland-Pfalz ausgeweitet. Gegen Erstattung der Kosten sollen künftig auch verdächtige Proben aus dem Justizvollzug im Saarland getestet werden.

Rheinland-Pfalz hatte im Oktober 2018 den nach eigenen Angaben bundesweit ersten Drogenscanner in einer Justizvollzugsanstalt eingesetzt - im Wittlich, dem größten Gefängnis des Landes. Asservate der Gefängnisse in Diez und Zweibrücken werden seit November vergangenen Jahres bereits in Wittlich untersucht.