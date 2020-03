„Drogengeschäft“: 16-Jähriger bedroht und ausgeraubt

Rheinbreitbach Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist in Rheinbreitbach (Landkreis Neuwied) von zwei ebenfalls 16-Jährigen mit einem Messer und einer Pistole bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich die beiden mutmaßlichen Täter am Freitagabend mit ihrem späteren Opfer verabredet, um Cannabis zu kaufen.



Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag weiter mitteilte, waren die 16-Jährigen sowie ein 18 Jahre alter Jugendlicher am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, aber unter Auflagen wieder freigelassen worden.

Der 18-Jährige hatte die beiden 16-Jährigen laut Polizei wohl mit dem Auto zum verabredeten Treffpunkt gebracht.