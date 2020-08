Drogenbande betrieb Plantagen mit 4000 Marihuanapflanzen

Mainz Knapp 4000 Marihuanapflanzen soll eine Bande von Drogenproduzenten auf ihren Plantagen in Hessen und Rheinland-Pfalz gepflegt haben - seit Mittwoch müssen sich acht Männer und eine Frau deshalb vor dem Landgericht Mainz verantworten.

Der Anklage zufolge wurde das Marihuana von Mai bis Oktober 2019 auf Plantagen in Heringen und Lindenberg in Hessen sowie in Windesheim in Rheinland-Pfalz angebaut. Die Aufgaben waren demnach strikt verteilt: Einige Bandenmitglieder kümmerten sich um die Pflanzen und ernteten, andere sorgten für neue Stecklinge, wiederum andere organisierten den Verkauf. Als die Polizei die Plantagen aushob, wurden 3941 Marihuanapflanzen, 700 Stecklinge aus den Niederlanden sowie 6,5 Kilo verkaufsfertiges Marihuana sichergestellt.