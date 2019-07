Drogenabhängiger Mann tot aufgefunden: Vergiftung

Kerzen brennen im Gedenken an einen Toten. Foto: Fredrik von Erichsen/Archivbild.

Saarbrücken Ein Mann ist in Saarbrücken an einer Drogenvergiftung gestorben. Welche Mittel der Abhängige genommen habe, müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zeugen hatten den toten 46-Jährigen am Montagvormittag im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gefunden.

