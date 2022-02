Drogen im Wert von 800.000 Euro beschlagnahmt

«Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Frankenthal Polizisten haben in Frankenthal Drogen im Schwarzmarktwert von 800.000 Euro beschlagnahmt. Am Donnerstagabend hätten die Ermittler eine Lieferung von 80 Kilogramm Marihuana und 15 Kilogramm Haschisch in einem Industriegebiet abgefangen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Unter der Beobachtung der Beamten übergab ein 47 Jahre alter Mann demnach mehrere große Taschen an einen 33-Jährigen. Beide Tatverdächtige wurden festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Zudem habe die Polizei 17.000 Euro Bargeld gefunden.

Gegen einen weiteren mutmaßlichen Täter hatten die Ermittlungsrichter bereits einen Haftbefehl erlassen. Er wurde laut Polizei im Januar festgenommen, weil er fünf Kilo Marihuana besaß.

© dpa-infocom, dpa:220225-99-288276/2

(dpa)