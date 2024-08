Medizinische Versorgung DRK: Vergleichsweise wenig Einsätze bei Nature One Festival

Nach der ersten Nacht auf dem Techno-Festival Nature One in Kastellaun (Rhein-Hunsrück-Kreis) hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) eine zufriedenstellende Zwischenbilanz gezogen. Insgesamt mussten 220 Einsatzkräfte 820 hilfesuchende Menschen im Medical Center auf dem von 40.000 Menschen besuchten Festivalgelände versorgen. Im Vergleich zu den Vorjahren waren es etwas weniger Einsätze, was möglicherweise an der reduzierten Gästeanzahl liegen könnte.