Musik DRK: Neuer Tiefststand der Rettungseinsätze bei Rock am Ring

Nürburg · Beim diesjährigen Musikfestival Rock am Ring haben Rettungskräfte und Sanitäter einen neuen Tiefststand an Einsätzen verzeichnet. „Wir hatten die geringste Versorgungszahl im Rettungsdienst und Sanitätsdienst, die wir je hatten“, sagte Armin Link vom Deutschen Roten Kreuz am Montag.

10.06.2024 , 14:50 Uhr

Sanitäter warten auf einen Einsatz. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Der Rettungsdienst war demnach 450 Mal im Einsatz, in zwei Fällen waren auch Rettungshubschrauber unterwegs. „Es war aber nichts Lebensbedrohliches“, sagte Link. Zudem wurden 3500 Versorgungen durch Sanitäter verzeichnet. Etwa 80.000 Menschen und damit mehr als zuletzt haben nach Angaben des Veranstalters am vergangenen Wochenende bei Rock am Ring gefeiert. Im vergangenen Jahr waren es rund 70.000 gewesen. Im kommenden Jahr feiert das Festival 40-jähriges Jubiläum mit 100 Acts auf vier Bühnen. © dpa-infocom, dpa:240610-99-342882/2

(dpa)