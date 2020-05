DRK: Blutspender gesucht - Termine wahrnehmen

Hagen Der DRK-Blutspendedienst West appelliert an die Bevölkerung, bestehende öffentliche Blutspendetermine wahrzunehmen. Es gebe einen steigenden Bedarf an Blutpräparaten, allerdings lasse sich dieser nicht decken, weil es kaum noch Termine gebe, teilte der DRK-Blutspendedienst West am Dienstag mit.

Die Kliniken schalteten wieder in den Normalbetrieb, wodurch der Bedarf sprunghaft ansteige. Allerdings entfielen Termine wie Blutspenden in Firmen, an Universitäten oder in Trucks und Schulen. Die Spendeliegen stünden mit Abstand, der Bedarf an großen Räumen wie etwa Turnhallen wachse. Küpper erklärte, die Abläufe der Termine seien so angepasst worden, um sie auch in Zeiten der Corona-Pandemie sicher zu halten. Vor der Spende würden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft.