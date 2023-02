Fußball : Drittligist Saarbrücken zurück in der Erfolgsspur

Drittligist Saarbrücken zurück in der Erfolgsspur

Fußball, 3. Liga, Trainer Rüdiger Ziehl gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv

Dortmund Der 1. FC Saarbrücken hat sich im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga zurückgemeldet. Die Saarländer kamen am Samstag bei Borussia Dortmund II zu einem 2:1 (1:1) und liegen als Tabellenvierter mit 39 Punkten weiter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen.

Niklas Dams brachte den Gastgeber in der 13. Minute in Führung, die Luca Kerber (45.+2) kurz vor der Pause ausglich. Richard Neudecker (85.) gelang in der Schlussphase der Siegtreffer für den FCS.