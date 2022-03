3. Liga : Drittligist Saarbrücken will Erfolgsserie fortsetzen

Trainer Uwe Koschinat vom 1. FC Saarbrücken. Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild

Saarbrücken Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken will seine Erfolgsserie fortsetzen und weiter an den Aufstiegsplätzen dranbleiben. Nach zuletzt drei Siegen streben die Saarländer auch am Samstag (14.00 Uhr) gegen den Halleschen FC drei Punkte an.

„Wir wollen diese Serie natürlich fortsetzen. Es ist wichtig, dass wir von Spiel zu Spiel schauen, auch wenn man das nicht gerne hört. Wir sind selbstbewusst genug, aber der Gegner wird es uns wieder schwer machen“, sagte Mittelfeldspieler Dave Gnaase am Freitag.

Im Vergleich zum letzten Spiel muss Trainer Uwe Koschinat seine Startelf umbauen. Bjarne Thoelke wurde unter der Woche positiv auf Corona getestet. Besonders ärgerlich ist, dass auch Abwehrchef Steven Zellner wegen einer Erkältung nicht zur Verfügung steht. „Der Ausfall von Zellner ist natürlich eine enorme Schwächung für uns. Aber im Hinblick auf die personelle Situation bei unserem Gegner verbietet es sich zu jammern“, sagte Koschinat.

Halle war zuletzt von einem heftigen Corona-Ausbruch gebeutelt. Noch immer stehen nicht alles Spieler zur Verfügung. „Sie sind mit dem letzten Aufgebot angereist, von daher haben sie sehr wenig Druck. Nominell haben sie einen richtig guten Kader, aber sie konnten in der Saison eigentlich nie aus den Vollen schöpfen“, sagte Koschinat. Er warnte jedoch: „Wir dürfen gegen einen Gegner, der nichts zu verlieren hat, nicht hektisch werden, sondern müssen geduldig auf unsere Chance warten.“

© dpa-infocom, dpa:220318-99-578922/2

(dpa)