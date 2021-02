Drittligist Saarbrücken feiert Auswärtssieg in Unterhaching

Ein Fußball-Spiel. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Unterhaching Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Fußball-Liga den zweiten Sieg in diesem Jahr gefeiert. Der Aufsteiger kam am Sonntag bei der SpVgg Unterhaching zu einem 1:0 (1:0) und hat nun 34 Punkte auf dem Konto.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Julian Günther-Schmidt traf in der 29. Minute zum Sieg für die Gäste, die den verdienten Pausenvorsprung in der zweiten Halbzeit mit Glück über die Zeit brachten. Torwart Daniel Batz zeichnete sich dabei mit einigen Glanzparaden aus. Bereits am kommenden Mittwoch (19.00 Uhr) geht es für die Saarländer mit dem Nachholspiel gegen den FSV Zwickau weiter.